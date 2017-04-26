1388950868_1

Центр Электронной Безопасности Министерства Транспорта, Связи  и Высоких Технологий обратился  в суд с требованием блокировать в Азербайджане некоторые сайты. Министерство  требует блокирования сайтов azadlıq.info, azadlıq.org, azərbaycansaatı.com, meydan.tv,  телеканала Turan”  (Turan TV)  и телепрограммы  “Azərbaycan saatı”. Уведомление об этом поступило из Сабаильского суда в газету «Азадлыг», издание которой остановлено.

Как сообщает Contact.az, в уведомлении сказано, что иск вышеназванной структуры против перечисленных интернет ресурсов принят к рассмотрению.

Иск связан с ограничением обращений к таким информационным интернет ресурсам, как azadlıq.info, azadlıq.org, azərbaycansaatı.com, meydan.tv ,  телеканал  Turan”  (Turan TV) и “Azərbaycan saatı” .

Судебное заседание по данному гражданскому делу назначено на 27 апреля в  11:20.

Иск будет рассматриваться под председательством судьи Нуреддина Багирова.