26 апреля в Москве прошло заседание Международной ассоциации юристов стран Черноморского и Каспийского бассейнов. В мероприятии принимали участие известные государственные и общественные деятели Азербайджана, Албании, Беларуси, Болгарии, Казахстана, Греции, Молдовы, Украины, России, Сербии и Турции, а также деятели науки. Кроме того, в заседании приняли участие представители Коллегии адвокатов стран Европы и Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), а также предприниматели.

Открывший заседание вступительной речью председатель Ассоциации, профессор Ильхам Рагимов подчеркнул необходимость координации юристов разных стран в нынешнее время. По его мнению, совместное взаимодействие важно с точки зрения защиты прав граждан разных стран, а также опыта в усовершенствовании законодательной базы. Говоря о приоритетах Ассоциации, И.Рагимов отметил необходимость оказания юридической помощи гражданам стран региона. Затем профессор проинформировал участников заседания о проделанной за прошлый год организационной работе.

Генсек Организации Черноморского экономического сотрудничества, посол Михаил Христидис в ходе своего выступления коснулся факторов, способствующих сотрудничеству ОЧЭС с Ассоциацией. По его словам, компаниям стран Черноморского региона, работающим за рубежом, важна юридическая помощь, и это обстоятельство создает благоприятные условия для сотрудничества с Ассоциацией.

В свою очередь глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе своего выступления пожелал успехов в работе организации. По его словам, в Москве и Санкт-Петербурге функционируют две академии при Следственном комитете РФ. Говоря о перспективах сотрудничества Ассоциации с возглавляемой им структурой, Бастрыкин предложил провести очередное заседание организации в Санкт-Петербурге. Кроме того, он заявил о том, что и в будущем будет поддерживать Ассоциацию.

Он отметил, что совместная деятельность юристов идет на пользу в деле защиты безопасности в мире. Глава Комитета отметил, что сделает все возможное для развития правовой науки, а также сказал, что возглавляемая им структура будет активно участвовать в деятельности Ассоциации и окажет всяческую помощь. Высоко оценив роль профессора Ильхама Рагимова в деятельности Ассоциации, он пожелал ему успехов в его работе.

Главный советник по правовым вопросам Администрации президента Турции Озлем Зенгин, принимавший также участие в мероприятии, в своей речи отметил, что в условиях существования конфликтов в разных очагах мира, а также нарушения прав человека, возникает большая необходимость стран региона в такой организации. Напомнив о давлении на граждан Турции в канун проведения референдума о поправках в Конституцию страны, О.Зенгин отметил, что в подобных вопросах необходима юридическая оценка. В конце своего выступления представитель Турции поблагодарил профессора Ильхама Рагимова за учреждение Международной ассоциации юристов стран Черноморского и Каспийского бассейнов.

В ходе заседания были обсуждены вопросы создания в 2017-2018 годах сайта организации на русском, английском и болгарском языках. Также обсуждались реализация совместных проектов с ЧЭС и Международным Фондом сотрудничества и партнерства Чёрного Моря и Каспийского Моря, а также вопросы научных исследований и помощи в реализации экономических проектов.