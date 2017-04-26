Противоракетная оборона США создает возможность для внезапного ракетно-ядерного удара по России, заявил на брифинге первый заместитель начальника Главного оперативного штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Виктор Познихир.
По его словам, американские базы ПРО в Европе и противоракетные корабли вблизи российской территории «создают мощный скрытый компонент» для возможного ракетно-ядерного удара.
Генерал заявил, что наращивание потенциала ПРО США стимулирует гонку вооружений и вынуждает другие государства принимать ответные меры. Развертывание американской противоракетной системы нарушает сложившийся паритет стратегических вооружений и осложняет диалог по вопросам ядерного разоружения.
По оценкам российского военного ведомства, за последние 15 лет США потратили на противоракетную оборону 130 миллиардов долларов. В ближайшие пять лет Вашингтон планирует выделить еще около 55 миллиардов. В результате к 2022 году американских противоракет будет больше, чем боевых блоков, развернутых на межконтинентальных баллистических ракетах России.
«Такое количество огневых средств ПРО представляет серьезную угрозу для российского потенциала сдерживания, особенно с учетом постоянно ведущихся работ по модернизации огневых комплексов ПРО», — сказал Познихер (цитата по РИА Новости).Представитель российского военного ведомства добавил, что сейчас огневые средства ПРО США включают в себя около 30 противоракет «ГБИ», 130 противоракет «Стандарт-3», 150 противоракет комплексов THAAD, развернутых на территории США, в составе Европейского и Азиатско-Тихоокеанского региональных сегментов ПРО. Определенное число противоракет развернуто на кораблях союзников США.
По словам генерала, учитывая то, что у Ирана и Северной Кореи есть не более десяти баллистических ракет средней дальности, арсенал Пентагона значительно превосходит уровень реальной угрозы.