Противоракетная оборона США создает возможность для внезапного ракетно-ядерного удара по России, заявил на брифинге первый заместитель начальника Главного оперативного штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Виктор Познихир.

По его словам, американские базы ПРО в Европе и противоракетные корабли вблизи российской территории «создают мощный скрытый компонент» для возможного ракетно-ядерного удара.

Генерал заявил, что наращивание потенциала ПРО США стимулирует гонку вооружений и вынуждает другие государства принимать ответные меры. Развертывание американской противоракетной системы нарушает сложившийся паритет стратегических вооружений и осложняет диалог по вопросам ядерного разоружения.

По оценкам российского военного ведомства, за последние 15 лет США потратили на противоракетную оборону 130 миллиардов долларов. В ближайшие пять лет Вашингтон планирует выделить еще около 55 миллиардов. В результате к 2022 году американских противоракет будет больше, чем боевых блоков, развернутых на межконтинентальных баллистических ракетах России.