Некоторые государственные и частные компании Азербайджана прокомментировали информацию об их участии на III Международном экономическом форуме, прошедшем в Крымском регионе в городе Ялта, и возбуждении в связи с этим в отношении них следственных действий.

В ответ на запрос АПА-Экономикс председатель Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев отметил, что информация об участии представителей возглавляемой им структуры на проведенном в Ялте III Международном экономическом форуме не соответствует действительности. «Генпрокуратура Азербайджана направила запрос в Ассоциацию банков Азербайджана. Представляющие эту ассоциацию лица не участвовали на III Международном экономическом форуме, прошедшем в Крымском регионе в городе Ялта. В связи с этим был направлен официальный ответ Ассоциации банков Азербайджана в Генпрокуратуру».

Международный банк Азербайджана также опроверг информацию об участии 20-22 апреля 2017 года представителей банка на проведенном в Ялте III Международном экономическом форуме. Как сообщили АПА-Экономикс в пресс-службе банка, МБА не был представлен на этом форуме. В заявлении пресс-службы отмечается, что согласно указу президента Азербайджана, в настоящее время МБА основное внимание направил на оздоровление банка, и участие в подобных форумах не планировалось.

Ранее посол Азербайджана в Украине Азер Худиев заявил, что на проведенном в Ялте III Международном экономическом форуме азербайджанские компании не участвовали.