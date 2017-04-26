Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял делегацию, возглавляемую директором Департамента континентальной Европы Министерства иностранных дел и международного развития Франции Флоранс Манжен.

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД, на встрече было выражено удовлетворение уровнем нынешних отношений между двумя странами, было особо подчеркнуто, что взаимные визиты президентов двух стран внесли большой вклад в развитие двусторонних отношений.

Флоранс Манжен отметила, что визит президента Азербайджана Ильхама Алиева во Францию в марте нынешнего года был очень плодотворным. Она подчеркнула, что политический диалог между двумя странами ведется на высоком уровне. Дипломат также отметила заинтересованность французских компаний в совместной работе с азербайджанской стороной в различных сферах экономики, в частности в области сельского хозяйства, энергетики и транспорта.

В свою очередь, Эльмар Мамедъяров подчеркнул успешное сотрудничество между двумя странами в энергетической сфере. Министр отметил наличие благоприятных возможностей для деятельности французских компаний и в других сферах. Э.Мамедъяров рассказал о работе, проделываемой в связи с реализацией проектов TAP, коридоров «Север-Юг» и «Восток-Запад», а также о перспективах этих проектов.

Флоранс Манжен довела до сведения министра, что два французских банка заинтересованы в финансировании этих проектов.

Эльмар Мамедъяров, затронул тему переговоров между Азербайджаном и ЕС, ведущихся по проекту «Соглашения о стратегическом партнерстве». Ф.Манжен сообщила, что поддерживает это соглашение и расширение связей между Азербайджаном и ЕС.

Министр рассказал о процессе переговоров по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе и отметил, что в отношении решения затянувшихся конфликтов важно выступать с позиции единых принципов территориальной целостности в границах, принятых на международном уровне, и уважения к суверенитету.

Он подчеркнул, что недопустимо изменять признанные границы государств силой, и что это противоречит нормам и принципам международного права. Министр также отметил, что нынешний статус-кво неприемлем.