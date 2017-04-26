«Я неоднократно говорил, что первая нефть промышленным способом была добыта в Азербайджане, но его точное место не было известно. Поэтому я дал поручение, чтобы это место было установлено. Конечно, мы знали, что это было на территории Бибиэйбат, но теперь это место уточнено, и создан прекрасный памятник. Считаю, что это прекрасное событие и для нефтяников, и для туристов, приезжающих в нашу страну».

Как сообщает АПА, об этом сегодня во время ознакомления с состоянием после реконструкции первой в мире скважины, пробуренной промышленным способом на месторождении «Бибиэйбат» компании SOCAR, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что Азербайджан — родина нефти, отсюда начиналась нефтяная промышленность: «Сегодня, по прошествии уже около 200 лет, Азербайджан говорит свое слово в мире как нефтяная, газовая страна. Сегодня наша нефть принадлежит народу. Тогда мы были в составе царской России, и добываемые здесь природные ресурсы не оказывали такого влияния на жизнь нашего народа. Была бедность, нищета. Азербайджанский народ владел большим богатством, но сам не мог пользоваться этим богатством. В советский период Азербайджан также показал себя как нефтяная республика. Если во время Второй мировой войны не было бы труда нефтяников, то результаты войны могли бы быть совершенно другими. Азербайджанские нефтяники сыграли решающую роль в победе над фашизмом. В этом году мы отметим добычу 2 миллиардов тонн нефти. Представьте, что если бы тогда Азербайджан был независимым государством, то сегодня он был бы одной из самых богатых стран мира».