Известно, что бактерии, живущие в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ), опосредуют связи между центральной нервной системой и системой пищеварения. Поэтому исследователи решили проверить, может ли миалгический энцефаломиелит возникать из-за дисбактериоза.

В исследовании приняли участие 50 людей, страдающих от хронической усталости, и 50 здоровых добровольцев. У них были взяты образцы кала, которые были проанализированы на наличие различных кишечных бактерий. Для этого из проб выделялась ДНК микроорганизмов, которая затем расшифровывалась.

Оказалось, что состав бактерий отличался у людей с хронической усталостью и без нее. Например, у первой группы численность Lachnospiraceae и Porphyromonadaceae была ниже, чем у второй. Кроме того, были выявлены изменения в составе веществ, производимых микроорганизмами. Так, уменьшилось количество ненасыщенных жирных кислот и увеличивалась концентрация витамина B.

Ученые считают, что, поскольку у людей с хронической усталостью был обнаружен дисбактериоз, именно последний является причиной развития синдрома. По мнению исследователей, дальнейшие исследования позволят разработать подходы по лечению этого состояния.