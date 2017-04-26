Житель Грузии нашел на дороге под Тбилиси полуторамесячного медвежонка. Сначала мужчина обратился в столичный зоопарк, но там животное не приняли, сообщает «Sputnik Грузия» со ссылкой на местный телеканал.

«После этого он отправился в парламент, где пробыл некоторое время и ушел вместе с медвежонком», — отмечает агентство, не уточняя, зачем мужчина ходил к законодателям.

Директор Тбилисского зоопарка Зураб Гуриелидзе пояснил, почему косолапого отказались селить в зверинце: по закону можно принять новых животных только в том случае, если это согласовано с министерством окружающей среды и природных ресурсов.

В сообщении Sputnik не называется имя человека, нашедшего медвежонка. Однако там приводится фотография зверька, выложенная в Facebook одним из пользователей. На его странице есть несколько снимков с животным, которого мужчина водил на красном поводке.