В Стамбуле произошёл взрыв в микроавтобусе, который перевозил студентов.
Как сообщает газета Hürriyet, пять человек получили ранения в результате инцидента. Они госпитализированы.
О причине взрыва пока не сообщается.
Дата: 2017/04/26 17:35
Раздел: Важно
Просмотров:
190
Али Инсанов был арестован в октябре 2005 года
На проведенной в Санкт-Петербурге по приглашению и инициативе президента России Владимира Путина встрече на уровне президентов состоялись
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, Армении Эдвард Налбалдян и России Сергей Лавров проведут встречу в Москве 28
Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях
Эрдоган рассказал подробности переговоров с Путиным
Окончательно о своей отставке он планирует объявить до 29 мая
Нагорно-карабахский конфликт не имеет военного решения.
Важно ожидание от Москвы – каково будет решение?
Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом