Центральный банк Азербайджана объявил официальный курс маната к доллару на 27 апреля.
Как сообщили в ЦБА, официальный курс установлен на уровне 1,7025 маната.
Центральный банк Азербайджана объявил официальный курс маната к доллару на 27 апреля.
Как сообщили в ЦБА, официальный курс установлен на уровне 1,7025 маната.
Дата: 2017/04/26 17:43
Раздел: Азербайджан, Экономика
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