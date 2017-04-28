Искусственный интеллект проанализировал игры всех чемпионов мира по шахматам за 100-летнюю историю и назвал имя сильнейшего. Как пишет pravda.ru, им оказался 26-летний норвежец Магнус Карлсен. Это действующий чемпион, получивший титул в 2013 году.

Искусственный разум провел «супер-чемпионат века». Он сравнил всех сильнейших игроков, начиная с Вильгема Стейница, первого чемпиона мира. Программа проанализировала около 26 тысяч партий, в том числе и Анатолия Карпова, Гарри Каспарова, Александра Халифмана и Владимира Крамника.

Причем она обращал внимание не только на победы и поражения, но также анализировала качество партий. Например, глубину комбинаций гроссмейстеров.