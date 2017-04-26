Председатель Ассамблеи народа Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил двух заместителей главы АНК.

«На сессии Ассамблеи народа по нашему решению раз в год в порядке ротации назначаются два заместителя председателя, представляющих наши различные этнокультурные объединения», — сказал Назарбаев, которого цитирует «Спутник».

Совет ассамблеи внес президенту предложение назначить на эти должности председателя совета общественного согласия Актюбинской области Сергея Вишняка и члена совета ассамблеи, руководителя республиканской ассоциации «Азербайджанцы Казахстана» Абульфаза Хамедова.

«Если нет возражения, то я подпишу распоряжение об их назначении заместителями председателя АНК, то бишь моими заместителями», — заключил президент.

Более 1500 человек собрались на XXV сессии с повесткой дня «Стабильность, единство, согласие — основа модернизации» во Дворце мира и согласия. В их числе члены и ветераны Ассамблеи из всех регионов Казахстана, председатели республиканских и региональных этнокультурных объединений, депутаты Парламента, руководители центральных исполнительных органов, политических партий, религиозных объединений, НПО, ректоры вузов, дипломатические миссии иностранных государств, представители научной, творческой интеллигенции.