Авраам Шмулевич, политолог из Израиля и президент Института восточного партнерства в Иерусалиме, считает, что в течение ближайшего месяца на Донбассе может начаться масштабное обострение, поскольку Россия не заинтересована в вялотекущей войне.

Как передает replyua.net, такое заявление от политолога прозвучало в интервью изданию Политека. «Согласно неофициальной информации, вероятно масштабное обострение на протяжении ближайшего месяца. Имеются многие признаки, на это указывающие, поскольку на суде по делу убийства Немцова один из подозреваемых говорил об украинском следе. По его словам, один из организаторов убийства, которого при задержании застрелили, проходил обучение в Службе безопасности Украины, и на территорию России его забросили из Украины», заявил Шмулевич.

Также политолог подчеркнул, что Россия «переводит стрелки» на украинские власти, и Кремль хочет начать борьбу не с украинцами, а со всей Украиной, «ведущей подрывную деятельность против РФ». По его мнению, совсем скоро будет не вялотекущая позиционная война, а самое настоящее масштабное обострение конфликта.