Министр иностранных дел, генерал-полковник Рамиль Усубов принял делегацию во главе с главнокомандующим силами жандармерии Турции генералом Яшаром Гюрелом.

Как передает АПА, министр отметил, что придает большое значение еще большему развитию связей между МВД Азербайджана и Турции, а также командованием жандармерии. Министр подчеркнул особую заслугу Вооруженных сил Турции, в том числе командования жандармерии в формировании Внутренних войск, превращении их в отвечающую самым современным требованиям структуру, росте профессионализма личного состава.

Министр выразил уверенность, что визит в нашу страну Главнокомандующего силами жандармерии Турции окажет положительное влияние на развитие связей и их углубление.

Я.Гюлер сообщил, что удовлетворен визитом в Азербайджан, динамическим развитием нашей страны, и что Баку один из самых красивых столичных городов, а также, что Внутренние Войска превратились в высокопрофессиональную мобильную структуру с хорошей боевой подготовкой. Он высоко оценил плодотворное сотрудничество между соответствующими органами двух стран и подчеркнул, что Турция всегда рядом с Азербайджаном. Он подчеркнул, что не пожалеет усилий для дальнейшего развития Внутренних Войск и такое сотрудничество, обмен опытом служат интересам братских народов двух стран.