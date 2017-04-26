Азербайджанская госкомпания SOCAR может поставлять в Грузию дополнительно три миллиона кубометров газа в сутки.

Как передает Тренд, об этом сказал в среду журналистам первый заместитель начальника отдела SOCAR по экспорту газа Назим Самедзаде в кулуарах II международного форума SOCAR «Каспий и Центральная Азия — торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия».

«В настоящее время SOCAR ежесуточно поставляет в Грузию семь миллионов кубометров газа. В 2016 году в результате проведения ремонтных работ на газопроводе Гаджигабул-Газах-Гардабани, удалось увеличить ежесуточную пропускную способность трубопровода до 10 миллионов кубометров газа. Поэтому, мы имеем возможность поставлять в Грузию дополнительно три миллиона кубометров газа в день»,- добавил он.

Кроме того, Азербайджан ежесуточно получает из Ирана восемь миллионов кубометров газа, сказал Самедзаде.

«До семи миллионов кубометров из этого объёма поставляется через трубопровод Астара-Гаджигабул, а один миллион кубометров — через трубопровод Хой-Джульфа»,- отметил он.