Заместитель руководителя Администрации Президента Азербайджана, заведующий отделом по внешним связям Новруз Мамедов вновь обратился к американскому политику, распространяющему о нем ложные сведения.

«Закончилась очередная неделя. Но вы все еще продолжаете молчать. Видимо, распространение лжи и клеветы входит в список ваших ежедневных дел. Такие как вы любят заниматься подобными делами: выбрать кого-нибудь в качестве мишени, сформировать общественное мнение, настаивать на своем до конца. Козларич также был рад читать ваше вранье. Если учесть имеющиеся у вас с президентом Дональдом Трампом проблемы, думаю, что, распространяя выдуманные истории о незнакомых вам людях, вы таким образом себя утешаете», — написал Н.Мамедов в соцсети Twitter.

Ранее Новруз Мамедов потребовал извинений от Дворкина, предложив ему в случае, если он сможет доказать, что Мамедов является владельцем двух кондоминиумов в США, взять один из них себе.