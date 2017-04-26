На судебном процессе по делу экс-министра здравоохранения Али Инсанова в среду с заключительным словом выступил прокурор. Он призвал суд осудить А.Инсанова на 8 лет и 9 дней лишения свободы, признав его виновным в нападении на надзирателя колонии и нанесении ему травм.

После совещания был вынесен приговор. Приговором суда Али Инсанов лишен свободы на 7 лет и 5 дней.

Али Инсанов был арестован в октябре 2005 года. Ему были предъявлены обвинения в присвоении государственных средств и организации незаконной приватизации государственных активов. В апреле 2007 года решением Бакинского суда по тяжким преступлениям он был приговорен к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества и последующим трехлетним запретом работать на государственной должности.

В октябре 2016 года, за 56 дней до окончания срока заключения, в отношении него выдвинули новые обвинения по статьям: 234.1 (приобретение и хранение наркотиков), 315.2 (оказание сопротивления представителю власти при исполнении служебных обязанностей), 317 2.1 (изготовление запрещенных предметов, их хранение и ношение). 11 октября 2016 года суд Гарадагского района вынес решение о его аресте.