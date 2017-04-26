Американский актер получил травму во время съемок в Болгарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Maritsa.

По информации издания, артист сломал ногу, неудачно выполнив один из трюков для фильма «211». Инцидент произошел в киноцентре «Бояна» в Софии.

Кейдж был доставлен в клинику столичной Военно-медицинской академии. Доктора рекомендовали сделать операцию.

Отмечается, что после консультации с личным врачом актера было принято решение переправить его в США для дальнейшего лечения. Кейдж уже вылетел в Лос-Анджелес.

В драме «211» Николас Кейдж играет положительного героя — полицейского, который пытается раскрыть вооруженное ограбление банка. Съемки с участием актера должны были продлиться три недели.