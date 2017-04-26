Действия Турции в Ираке являются нарушением суверенитета и территориальной целостности страны, Тегеран поддерживает позицию Багдада по этому вопросу, заявил представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

Во вторник генштаб сообщал о гибели около 70 членов курдских боевиков в ходе авиаударов по позициям сил самообороны курдов на северо-востоке Сирии и террористической РПК на севере Ирака. Власти Ирака осудили авиаудар Турции.

«Этот шаг является нарушением суверенитета и территориальной целостности Ирака, Иран поддерживает позицию властей Ирака по этому вопросу», — говорится в сообщении, распространенном на сайте иранского МИД, которое приводит РИА Новости.