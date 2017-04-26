Благодаря бдительности сотрудников Государственной пограничной службы пресечено нарушение государственной границы.

Как сообщили АПА в пресс-службе ГПС, в результате проведенных оперативных мероприятий по факту нарушения государственной границы 14 апреля этого года был задержан гражданин Грузии Халафов Гемин Айваз оглу (1989 г.р), который пытался скрыться в Азербайджане от уголовного преследования.

Во время обыска в административном здании рыболовного хозяйства на территории села Шиштепе Шамкирского района, в котором скрывался Г.Халафов, были обнаружены и изъяты 1 пистолет Макарова, обойма к нему и 2 патрона калибра 9 мм.

По факту продолжаются оперативно-следственные действия.