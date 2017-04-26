26 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халидом Абдульазизом Д. Альфалихом.

Как сообщает пресс-служба главы государства, на встрече Ильхам Алиев подчеркнул заинтересованность Азербайджана в расширении двусторонних отношений с Саудовской Аравией в различных направлениях. Отметив высокий уровень политических отношений, Ильхам Алиев подчеркнул необходимость развития существующего сотрудничества между странами в сфере экономики, наращивания взаимной торговли и экспорта. Он также отметил важность сотрудничества в сфере разработки углеводородов, переработки нефти и газа, нефтехимии.

Х.Аль-Фалих в свою очередь отметил, что Азербайджан и Саудовская Аравия построили крепкие связи сотрудничества и всегда поддерживают друг друга. По его словам, Саудовская Аравия всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана.

Х.Аль-Фалих вручил Ильхаму Алиеву фрагмент покрывала Каабы — мусульманской Святыни в Мекке.