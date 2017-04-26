Исполнитель на балабане Хагверди Алиев, который принимал участие в свадьбе собак в Геранбое, которую устроил предприниматель Галиб Мустафаев, исключен из Объединения ашугов Азербайджана, сообщает Qafqazinfo.

«В последние дни в СМИ Азербайджана широко распространилась информация о том, что предприниматель Галиб Мустафаев из Геранбоя сыграл свадьбу своим собакам. Это событие справедливо было встречено с недовольством работниками культуры и искусства и, в целом, общественностью страны. Объединение ашугов Азербайджана не могло остаться равнодушным к событию, которое противоречит нашим национально-духовным ценностям. Потому что на этой «свадьбе» принимал участие «ашуг». Это событие было обсуждено в секретариате Объединения ашугов Азербайджана, и было принято решение. Выяснилось, что принимавший участие в собачей свадьбе «ашуг» Мамедов Шаммед Мамед оглу не является членом Объединения ашугов Азербайджана, у нас нет информации о его деятельности в качестве ашуга. А игравший на балабане Алиев Хагверди Керем оглу, к сожалению, был членом Объединения ашугов Азербайджана.

Объединение ашугов Азербайджана осуждает действия Мамедова Шаммеда и призывает в будущем не допускать таких действий. Алиев Хагверди был исключен из Объединения ашугов Азербайджана за грубое нарушение устава», — говорится в сообщении.

Кроме того, Объединение ашугов Азербайджана осуждает предпринимателя Габиля Мустафаева и считает его действия неуважением к нашим национальный ценностям и культуре.