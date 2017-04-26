На проведенной в Санкт-Петербурге по приглашению и инициативе президента России Владимира Путина встрече на уровне президентов состоялись основательные обсуждения по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

По сути эти переговоры предусматривали изменение статус кво, который основывается на оккупации, сказал он.

В начале года в рамках рабочего визита в Москву глвы МИД азербайджанаи состоялась встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ совершили визит в регион в новом составе и выслушали позиции сторон.

Обсуждаемые на встрече в Санкт-Петербурге шаги, которые предстоит предпринять для достижения продвижения в урегулировании конфликта и план, который должен быть осуществлен известны всем, сказал Мамедъяров в интервью агентству Тренд.

Присутствие вооруженных сил Армении на оккупированных территориях Азербайджана и факт военной оккупации являются главным препятствием в решении конфликта, сказал министр, добавив, что оккупация должна быть прекращена.

«Мы можем продолжить переговоры для обеспечения устойчивого мира в совершенно новой атмосфере в условиях изменения статус кво в последствии устранения факта оккупации. Армения, избегая встречи, пытается не выполнять свои объязательства и сохранить статус кво», — сказал он.

В то же время, по словам министра, Армения преднамеренно продолжает политику обострения ситуации, избегая основных вопросов и заостяя внимание на технических.

«Надеемся, что встреча в Москве станет продолжением конструктивных переговоров, проведенных на уровне президентов в в Санкт-Петербурге. Настоло время переходит от слов к действиям. Азербайджан готов к субстантивным переговорам, о чем мы не раз заявляли», — сказал Мамедъяров.

Главы МИД России, Азербайджана и Армении Сергей Лавров, Эльмар Мамедъяров и Эдвард Налбандян проведут в Москве 28 апреля встречу, посвященную вопросам нагорно-карабахского урегулирования.