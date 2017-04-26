Французский суд оштрафовал Робера Менара (Robert Menard), мэра города Безье, на две тысячи евро за разжигание ненависти после того, как политик заявил, что в местных школах слишком много детей-мусульман, передает BBC News.

Выступая на телеканале LCI, в начале сентября 2016 года, он сообщил: «В классе в центре моего города 91 процент детей — мусульмане. Очевидно, это проблема. Есть пределы толерантности».

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В ответ на критику в свой адрес Менар пояснил, что «просто описал ситуацию в своем городе». «Это то, что я вижу», — пояснил он.

Французские законы запрещают собирать статистику об этнической принадлежности или религиозных убеждениях людей.

Отмечается, что Менар — независимый политик, однако его поддерживает правопопулистская партия «Народный фронт», известная своей жесткой антимиграционной риторикой.