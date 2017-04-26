Погранслужба Эстонии изъяла у жительницы Таллина Элины Есаковой георгиевские ленточки, которые женщина везла друзьям в подарок ко Дню победы, сообщает Sputnik Эстония.

Есакова и ее муж возвращались на автобусе из Санкт-Петербурга. Сотрудники таможни устроили супругам двухчасовой досмотр, в ходе которого также конфисковали моток ленты с российским триколором, флаг «Бессмертного полка», а также 10 шоколадок, на обертке которых был изображен советский Солдат-победитель.

Пограничники объяснили свои действия тем, что эти предметы представляли собой «коммерческую партию». На вопрос о том, как законодательство Эстонии определяет этот термин, таможенники не ответили.

Женщина уверена, что пограничники превысили полномочия, и теперь намерена обратиться за юридической помощью.