Доля россиян, ощущающих себя счастливыми, достигла исторического максимума за время социологических исследований с 1990 года, главными причинами счастья граждане называют семью, детей и крепкое здоровье, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает РИА Новости.

«Уровень счастья россиян, по субъективным ощущениям, достиг 85%», — говорится в материалах опроса.

Высокий процент счастливых социологи зафиксировали во всех социально-демографических группах. Тем не менее, отмечают во ВЦИОМ, молодые респонденты в возрасте 18-24 лет и люди с высоким, по их оценкам, достатком более оптимистичны в этом вопросе (95% и 94% соответственно), нежели люди преклонного возраста (82% в группе старше 60 лет) и участники опроса, жалующиеся на материальное положение (63%).