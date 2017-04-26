В Кремле намерены проанализировать данные о падении популярности главы правительства России Дмитрия Медведева, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нам потребуется время, чтобы проанализировать эти данные. Мы всегда внимательно относимся к социологии, но с известными допусками. Нам потребуется какое-то время», — сказал Песков журналистам (цитата по РБК).

Ранее в среду Левада-центр сообщил, что уже 45% респондентов в той или иной степени поддерживают отставку Медведева с поста премьер-министра. По данным социологов, доля россиян, полностью доверяющих главе правительства, сократилась до минимума за последние несколько лет.