Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиция России в отношении президента Сирии Башара Асада не менялась, передает РИА Новости.

«Первое, что касается поддержки Асада, позиция России и президента Путина по Асаду не менялась, она последовательна и хорошо известна», — сказал он.

Песков подчеркнул, что Путин не является «адвокатом Асада», а является «адвокатом международного права и защитником международного права».

По словам пресс-секретаря, Путин отстаивает позицию, которая не допускает принятия решения о будущем той или иной страны третьими лицами или странами.

«Самоопределение Сирии только за сирийским народом. Вот адвокатом какой идеи является президент Путин», — подчеркнул он.

Песков добавил, что Путин отстаивает эту позицию «весьма последовательно» и «ни о каких изменениях в подходе речи идти не может».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал подробности переговоров с Путиным. По словам турецкого лидера, в разговоре Путин сказал ему, что он «не сторонник Асада» и «не его адвокат».