Девятилетний индонезиец Алди Ризал, считающийся самым юным курильщиком в мире, избавился от вредной привычки и похудел, передает РИА Новости со ссылкой на The Daily Mail.

Ризал пристрастился к табаку в двухлетнем возрасте и выкуривал до 40 сигарет в день. В пять лет мальчик прошел курс реабилитации и смог отказаться от вредной привычки.

Однако на смену одной зависимости пришла другая. Ребенок приохотился к жирной еде и быстро набрал лишний вес.

В девять лет мальчик научился правильно питаться. Как отмечает газета, Ризал всерьез взялся за учебу и стал звездой начальной школы.