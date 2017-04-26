Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, Армении Эдвард Налбалдян и России Сергей Лавров проведут встречу в Москве 28 апреля, сообщила в среду пресс-служба МИД России.

В ходе встречи министры обсудят вопросы нагорно-карабахского урегулирования.

Ереванская газета «Грапарак» со ссылкой на источники накануне сообщила, что встреча в Москве глав МИД Азербайджана, Армении и России не состоится. По данным издания, армянская сторона несколько раз дипломатически отказала в проведении такой встречи, поскольку не была сформирована соответствующая повестка.