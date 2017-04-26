Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что удар США по сирийской авиабазе создал угрозу жизни российских военнослужащих.

Об этом он сказал в ходе VI Московской конференции по международной безопасности.

«Ракетный обстрел оцениваем как грубое нарушение международного права. Кроме того, действия Вашингтона создали угрозу для жизни наших военнослужащих, которые ведут в Сирии борьбу с терроризмом. Такие шаги вынуждают нас принять дополнительные меры по обеспечению безопасности личного состава российской группировки войск», — заявил Шойгу.