Противники Азербайджана перешли к действию

На президентских выборах во Франции один из ярых проармянских кандидатов, занимающих антиазербайджанскую позицию в карабахском вопросе – Франсуа Фийон – выбыл из гонки. Ультраправый кандидат Мари Ле Пен расположилась на втором месте по числу голосов и вышла во второй тур. Известно, что 7 мая она будет соперничать с победителем первого тура – Эммануэлем Макроном.

По мнению большинства политических наблюдателей, Маркон сможет победить во втором туре. Потому что большинство кандидатов, не прошедших первый тур, в том числе и проармянский кандидат Франсуа Фийон, призвали своих сторонников поддержать Макрона. В победе 39-летнего Макрона заинтересованы Евросоюз и весь Запад. Есть мнение, что Макрон также является наиболее приемлемым кандидатом и для Азербайджана. Но это только теоретически.

Да, в отличие от Фийона и Ле Пен, Макрон до сих пор не высказывал открытой проармянской позиции в карабахском вопросе. Он не заявлял, как Мари Ле Пен, что «Нагорный Карабах должен быть воссоединен с Арменией», и не говорил, как Фийон, что «В 1921 году Сталин фактически отнял Карабах у Армении и присоединил к Азербайджану».

Наряду с этим он тоже вынужден делать проармянские заявления и обещания, чтобы заработать голоса армянских избирателей в решающем туре.

Позавчера во время посещения в Париже памятника вымышленному «геноциду армян», Макрон отметил необходимость работаты над криминализацией отрицания «геноцида». Также он отметил, что в случае избрания он сделает все возможное для решения карабахского конфликта. «Но эту проблему, и вы это знаете, невозможно решить в одиночку», — обратился он к армянам.

Привлекает внимание, что во время посещения памятника его сопровождали сопредседатели Координационного совета армянских организаций Франции Мурад Папазян и Ара Торанян. Видимо, богатое армянское лобби уже нашло подход к Макрону.

Хоть такое развитие событий и было ожидаемым, но это неприятно для Азербайджана и является для него негативным сигналом. В любом случае, турецкое и азербайджанское лобби во Франции должны учесть эти нюансы и предпринять совместные шаги.

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Напомним, что в период нынешнего президента Франсуа Олланда по его собственной инициативе дважды была сделана попытка криминализации отрицания вымышленного «геноцида». Но каждый раз Верховный конституционный совет Франции отклонял закон, посчитав его противоречащим закону о свободе выражения. Если Макрон пойдет по тому же пути, то, безусловно, это негативно скажется на отношениях Франции с Турцией и Азербайджаном.

Хоть Макрон пока и не отличился негативными высказываниями против Азербайджана в карабахском вопросе, однако ясно, что его позиция в вопросе вымышленного «геноцида» распространится и на позицию официального Парижа по Карабаху. Потому что несправедливость в отношении Турции означает несправедливость и в отношении Азербайджана, что не может не коснуться карабахского вопроса.

Не стоит строить особых иллюзий в отношении Макрона. Речь идет о том, что 7 мая будет избрано «меньшее из двух зол» для Азербайджана. Пока что «наименьшим злом» является Эммануэль Макрон.

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Нынешний президент Франсуа Олланд, срок полномочий которого подходит к концу, снова выразил свою позицию по Карабаху. В ходе мероприятия по случаю 102-й годовщины вымышленного «геноцида армян», Олладн заявил, что карабахский конфликт не имеет военного решения.

«Этот конфликт ежегодно уносит жизни молодых людей. В последнее время он еще больше обострился, столкновения стали происходить чаще. Правда, стороны ведут переговоры уже больше 23 лет, однако мы должны найти решение, так как статус-кво неприемлем. Этот конфликт не имеет военного решения», – подчеркнул президент Франции.

Напомнив о вовлеченности Франции в переговорный процесс, Франсуа Олланд подчеркнул, что в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ Франция стремится к поиску решения вопроса.

Но мы видели, как Франция стремилась к решению конфликта в период президентства Олланда. К концу срока своего президентства Олланд на встрече с армянами употребил фразу «народ Нагорного Карабаха», и позабыв о международном праве и резолюциях ООН, заявил, что урегулирование конфликта должно быть основано на праве армян в Нагорном Карабахе на самоопределение.

Пойдет ли тем же путем его наиболее потенциальный преемник Макрон? Хорошо, что Франция не играет решающей роли в урегулировании карабахского конфликта. Хотя играющая ключевую роль Россия тоже не выражает отвечающую интересам Азербайджана позицию. Но это уже совсем другая тема.