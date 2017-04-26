Назначен новый прокурор города Баку.

По информации АПА, соответствующий приказ уже подписан Генеральным прокурором Закиром Гараловым.

Согласно приказу, заместитель начальника Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Ильгар Аббасов освобожден от занимаемой должности и назначен прокурором города Баку.

И.Аббасов будет сегодня представлен коллективу Бакинской городской прокуратуры.

Отметим, что срок полномочий бывшего прокурора города Баку Азиза Сеидова истек. А.Сеидов, решением Милли Меджлиса от 25 апреля был назначен на должность судьи Верховного суда.