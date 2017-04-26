Посетители «Аптекарского огорода» в Москве теперь смогут полюбоваться лиановидной гортензией, японской яблоней и пирамидами из бирючины. Об этом сообщают российские СМИ.

Редкие растения подарила саду Азербайджанская молодежная организация России (АМОР) во главе с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой. Их можно будет увидеть в Саду лекарственных трав и Дальневосточном саду, который создается в «Аптекарском огороде» с прошлой весны на основе коллекции дальневосточных деревьев и кустарников на площади около 1 тысячи квадратных метров.

«Яблоня Саржента — самая миниатюрная из дикорастущих яблонь с крошечными плодами-горошинами — пышно расцветет уже в мае», — отметили в пресс-службе сада. Цветение гортензии, которая уже почти не встречается в природе, ожидается летом.