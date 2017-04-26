Военнослужащие береговой охраны ВМС Саудовской Аравии уничтожили начиненную взрывчаткой лодку, которую боевики движения «Ансаруллах» (хуситы) направили в территориальные воды страны.

Как передает Anadolu, инцидент произошел утром 26 апреля. Хуситы направили начиненную взрывчаткой лодку к причалу порта Джизан близ НПЗ компании ARAMCO.

Телеканал также распространил видео с моментом уничтожения лодки.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором, с одной стороны, участвуют повстанцы шиитского движения «Ансаруллах» и сторонники свергнутого президента Йемена Али Абдуллаха Салиха, а с другой — правительственные войска, лояльные президенту Абдураббу Мансуру Хади.