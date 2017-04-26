В день памяти Чернобыльской трагедии Азербайджан, выражая солидарность к пострадавшим от этой трагедии в Беларуси, Украине и России, призывает международное сообщество обратить внимание на представляющую серьезную угрозу Мецаморскую АЭС, построенную в 1976 году по той же технологии, что и Чернобыльская АЭС.

Как передает Тренд, об этом говорится в комментарии официального представителя МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева в связи с очередной годовщиной Чернобыльской трагедии.

Мецаморская АЭС построена на основе технологий, примененных в Чернобыльской АЭС, более того, с момента строительства армянской атомной станции здесь не был проведен сколько-либо значительный капитальный ремонт. Кроме того, Мецаморская АЭС расположена в сейсмически активной зоне. Армения не располагает средствами для содержания станции в соответствии с техническими требованиями безопасности, отметил Гаджиев.

Станция представляет огромную угрозу для жизни миллионов людей в регионе, сказал представитель МИД.

По словам Гаджиева, издание «National Geographic» назвало Мецаморскую АЭС наиболее опасной среди всех существующих в мире АЭС.

Армения продолжает эксплуатировать атомную станцию, исчерпавшую все возможные технические ресурсы, демонстрируя тем самым свое безответственное поведение перед мировым сообществом, сказал Гаджиев.

Вместо того чтобы извлечь уроки из аварии на Чернобыльской АЭС, своим циничным подходом руководство Армении создает предпосылки для ядерной катастрофы, угрожая жизням миллионов людей проживающих в обширном регионе Каспийского, Черного и Средиземного морей, сказал официальный представитель МИД.

Подобная политика Армении является грубым нарушением международных законов, отметил Гаджиев.

МИД Азербайджан призывает международные организации и сообщество умножить усилия для прекращения деятельности Мецаморской АЭС.

В ликвидации последствий Чернобыльской АЭС приняли участие свыше семи тысяч азербайджанцев. В настоящее время в Азербайджане проживают около пяти тысяч граждан пострадавших от этой трагедии.