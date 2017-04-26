Дочь президента США Дональда Трампа Иванка опровергла информацию о том, что ее отец принял решение о нанесении удара по аэродрому в Сирии из-за ее реакции на предшествовавшую этому химатаку в Идлибе, в результате которой погибли десятки человек. Об этом, как сообщает «Интерфакс», она заявила в ходе визита в Берлин.

«Это ошибочная интерпретация», — сказала она, комментируя свою возможную причастность к решению о ракетном ударе.

Таким образом она опровергла слова собственного брата Эрика, который ранее заявил The Daily Telegraph, что Иванка Трамп была убита горем и возмущена, узнав о химической атаке, в которой погибли десятки детей, и эта реакция сильно повлияла на президента США. Эрик Трамп тогда заявил, что «Иванка — мать троих детей, и у нее есть влияние» (на своего отца, Дональда Трампа — ИФ).

Иванка Трамп признала, что поделилась своим мнением относительно жестокости произошедшей химатаки с отцом, и их позиции в этом вопросе оказались схожими. При этом она подчеркнула, что государственный лидер не может принимать такое решение, основываясь только на эмоциях, и добавила, что Трамп перед нанесением ракетного удара по сирийскому аэродрому руководствовался проверенной информацией и компетентными советами на всех уровнях.

Дочь президента еще раз заявила, что гордится решением своего отца и тем, как четко он дал понять, что «США не будут мириться с отвратительными нападениями с использованием химического оружия».

Дочь Трампа занимает должность «специального советника президента» и работает в Белом доме на безвозмездной основе. Ее супруг Джаред Кушнер является старшим советником президента США.