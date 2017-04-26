Государственная служба безопасности продуктов питания Армении с 23-го апреля в течение трех дней проводила масштабные исследования на рынке на предмет проверки появившейся в СМИ информации о реализации в стране яблок азербайджанского производства, сообщает агентство «Новости Армения» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По результатам проверки Госслужба зафиксировала случаи реализации яблок азербайджанского производства. Проверки проводились в точках продажи свежих овощей фруктов в Ереване и в областях, в частности, на сельскохозяйственной ярмарке в столичном административном округе Малатия-Себастия, в точке продажи свежих овощей и фруктов на территории, прилегающей к перекрестку улиц Ленинградян и Асратян, на агрорынке «Армянский рынок N1» на улице Хоренаци.

Инспекторы Госслужбы немедленно запретили продажу этих яблок и поручили уничтожить партию.

Данную информацию вместе с фотографиями регулятор передал также в надлежащие органы для проведения работ по выявлению импортера с учетом того, что через приграничные пункты, на которых Госсслужба проводит мониторинг и проверки, никаких грузов азербайджанского происхождения, в том числе, яблок, в Армению импортировано не было.

По данным государственного мониторинга, осуществленного ведомством с период 1-25 апреля, в страну были импортированы яблоки из Польши, России, Украины, Грузии и Италии. «Яблок азербайджанского происхождения в данных грузах не было: во всех случаях товар сопровождался соответствующими документами, на основании которых было дано разрешение на импорт партий а территорию Армении», — отмечается в сообщении.