Отставку премьер-министра Дмитрия Медведева в той или иной степени поддерживают 45% опрошенных россиян, сообщает РБК со ссылкой на апрельский опрос «Левада-центра».

«Определенно за» отставку Медведева выступили 18% респондентов, еще 27% заявили, что «скорее за» его уход с поста премьер-министра.

Кроме того, уровень доверия россиян к Медведеву упал. На сегодняшний день число «полностью доверяющих» ему составляет 3% опрошенных, в декабре прошлого года этот показатель был равен 9%, а в мае — 14%. Число «в основном доверяющих» тоже уменьшилось с 39 до 30%.

«В основном не доверяют» Медведеву 33% опрошенных, в марте 2016 года их число равнялось 30%. Количество тех, кто ему «совершенно не доверяет», также увеличилось за год с 14% до 19%.

Социолог «Левада-центра» Степан Гончаров пояснил РБК, что рейтинг Медведева упал в связи с расследованием Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, внутренними экономическими проблемами и уменьшения эффекта от «посткрымского консенсуса».

Согласно опросу «Левада-центра», электоральный рейтинг Навального в марте вырос в два раза. Акции против коррупции, которые 26 марта прошли по всей стране, поддержали 38% респондентов.

В начале марта ФБК выпустил расследование о «тайной империи» Медведева. В нем сообщалось, что премьер через подставные фонды и доверенных лиц владеет несколькими усадьбами по всей России, а также яхтами, квартирами, агрокомплексами и винодельнями в России и Италии.

Медведев назвал «чушью и какими-то бумажками» материалы ФБК.