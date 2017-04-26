В этом году Праздник цветов – 10 мая – будет отмечаться в Баку в иной форме.

Об этом сообщили Modern.az в Исполнительной власти города Баку.

«10 мая во всех парках города Баку будут проведены работы по озеленению и благоустройству, а также будут высажены цветы. К мероприятиям смогут присоединиться все желающие. Было принято решение о проведении праздника в иной форме, не как в предыдущие годы».

Напомним, что в 2016 году по указанию президента Ильхама Алиева Праздник цветов был проведен в другой форме, менее торжественно, так как пришелся на 40 дней со дня смерти военнослужащих, ставших шехидами в ходе четырехдневной войны в Карабахе.