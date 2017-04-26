Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал подробности переговоров с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых глава российского государства сообщил турецкому лидеру о своих отношения к президенту Сирии Башару Асаду, передает Газета.ру со ссылкой на Reuters.

По словам Эрдогана, Путин заявил ему о том, что он лично не привержен сирийскому лидеру.

«Эрдоган, не пойми меня неправильно, я не сторонник Асада, я не его адвокат», — процитировал президент Турции слова Путина в их приватной беседе.

Кроме того, Эрдоган добавил, что в Сирии происходят некоторые события, о которых «Путин не может поделиться с нами».