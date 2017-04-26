Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в интервью агентству Рейтер, что Анкара пересмотрит свою позицию по вступлению в ЕС, если страна будет вынуждена еще дольше ожидать решения по этому вопросу, а также если сохранится нынешняя враждебная настроенность некоторых стран-членов, передает РИА Новости.

«Если они не действуют честно, то мы вынуждены искать выход. Почему мы должны еще ждать?? Речь идет о 54 годах. Великобритания спросила своих людей и они проголосовали за Brexit … Они движутся к новому будущему, тоже самое было сделано Норвегией … такое же можно применить и к Турции», — заявил Эрдоган. Он добавил, что готов вынести вопрос о вступлении страны в ЕС на референдум.

«Одна или две страны не могут поддерживать жизнь ЕС. Вам нужна такая страна, как Турция, иная страна, символизирующая иную веру, это сделало бы их очень сильными. Страны-члены ЕС, однако, похоже, не осознают этого. Им очень сложно принять мусульманскую страну — такую, как Турция», — добавил Эрдоган.