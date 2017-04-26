Президент США Дональд Трамп назначил отставного генерал-майора морской пехоты Рэндольфа Аллеса директором Секретной службы, которая отвечает за охрану первых лиц государства. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает ТАСС.

«Господин Аллес на данный момент исполняет обязанности первого заместителя главы Службы пограничного и таможенного контроля. Ранее он руководил воздушными и морскими операциями Службы», — говорится в сообщении. До этого Аллес на протяжении 35 лет проходил службу в Корпусе морской пехоты США, в отставку он вышел в 2011 году в звании генерал-майора.

Последним пост главы Секретной службы занимал Джозеф Клэнси, покинувший пост 4 марта.