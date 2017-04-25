Президент ПАСЕ Педро Аграмунт согласился добровольно сложить свои полномочия до конца следующего месяца, а заседание 27 апреля станет последним для него перед уходом.

Как передает издание «Украинская правда», под давлением парламентариев Аграмунт согласился уйти в отставку по собственному желанию при выполнении лишь одного условия, сообщает «Российский Диалог».

Аграмунт настоял на том, чтобы его полномочия сохранились на время присутствия в Парламентской ассамблее короля Испании, дабы во время его выступления, запланированном на 27 апреля, он предстал перед монархом еще в должности главы организации.

Согласно условиям сохранения полномочий Аграмунта до конца сессии, в зале заседания ПАСЕ он сможет присутствовать только в период времени, когда с трибуны будет выступать король Испании. В остальные дни его присутствии на посту главы парламентской ассамблеи сочли нежелательным.

Окончательно о своей отставке Аграмунт планирует объявить до 29 мая.

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