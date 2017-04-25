Государственный Таможенный Комитет (ГТК) внес ясность в распространенные в некоторых СМИ сообщения о массовой драке и избиении одного из работников таможни на посту «Сыныг кёрпю».

В поступившей в редакцию АПА информации пресс-службы ГТК сказано: «Сегодня в ряде СМИ распространилась не соответствующее действительности сообщение о том, что на таможенном посту «Сыныг кёрпю», расположенном на границе с Грузией, якобы произошла массовая драка, в ходе которой пострадал один из работников таможни».

ГТК отмечает, что на посту «Сыныг кёрпю» нет должности «диспетчер», а также нет работника по имени Турал Мусаев. В течение дня на посту никаких инцидентов не происходило, пост продолжает функционировать в повседневном режиме работы.

«ГТК вновь призывает медиа структуры и журналистов к внимательности при публикации сообщений о комитете, его работниках и деятельности, воздерживаться от распространения неуточненной информации», — говорится в информации.