Вице-премьер правительства Турции Нуман Куртулмуш прокомментировал решение ПАСЕ вернуть Турцию под политический мониторинг.

«К сожалению, это решение является результатом поэтапно проводимой расистской, фашистской, антитюркской, антиисламской, антитурецкой кампании.

Это решение является полностью политизированным и не соответствует реалиям», — сказал Куртулмуш, которого цитирует «Анадолу».

Ранее большинство депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовало за принятие резолюции, которая предполагает возвращение Турции под мониторинг.

За резолюцию проголосовали 113 парламентариев, против — 45, 12 воздержались. МИД Турции осудил решение ПАСЕ, назвав его политизированным и несправедливым.