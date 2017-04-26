Председатель комитета по разведке в сенате США, республиканец Ричард Берр заявил, что Россия и США находятся в состоянии «новой холодной войне». Об этом, как сообщает «Дождь», он сказал в интервью UNC-TV.

На вопрос о том, находится ли США в «новой холодной войне» с Россией, Барр ответил: «Да». Он добавил, что нынешняя ситуация «во многом отражает» то, что происходило в 1980-х годах, отметив успехи России в развитии технологий (цитата по CNN).

Барр также рассказал, что его комитет изучает возможное сотрудничество и взаимодействие между Россией и избирательным штабом Трампа. Он добавил, что Россия участвовала в распространении поддельных новостей во время президентских выборов.

«Нет сомнений в том, что Россия активно участвовала в создании „фейк-ньюс“ [поддельных новостей]. Они преподносили вещи таким образом, чтобы реальные новостные агентства по всему миру верили, что это так и есть, когда на самом деле это было мифом».