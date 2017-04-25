Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова признана британскими СМИ секс-символом, сообщает портал Дни.ру. Дипломат добилась этого фотографиями, которые публикует у себя в соцсетях, в том числе в коротких шортиках в спортзале.

Утро должно быть бодрым 💪🏻 потому что в спортзале Публикация от Maria Zakharova (@mzakharovamid) Апр 18 2017 в 10:34 PDT

В The Sun отметили, что дипломат не впервые открыто демонстрирует свою фигуру.

А как вы себя чувствуете этим вечером ? 😉 Публикация от Maria Zakharova (@mzakharovamid) Фев 12 2017 в 7:49 PST

Мария Захарова заняла пост директора Департамента информации и печати МИД России в августе 2015 года. Она стала первой женщиной в истории ведомства, занявшей эту должность.