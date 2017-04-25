Суд в Ереване арестовал во вторник на два месяца 21-летнего Армана Джанджугазяна, обвиняемого в убийстве в армянском Гюмри российского военнослужащего, передает РИА Новости.

В субботу, 22 апреля в Гюмри был убит российский военный контрактник Дмитрий Ялпаев. По предварительной версии судмедэкспертов, смерть наступила в результате травматического геморрагического шока. Как сообщал Южный военный округ минобороны РФ, по предварительным данным, убийство было совершено на бытовой почве, подозреваемый задержан. По факту происшествия в Следственном комитете Армении заведено уголовное дело, переданное главному управлению по расследованию особо важных дел.

«Суд удовлетворил ходатайство следственного органа и избрал для обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сказала РИА Новости общественный защитник обвиняемого Сюзан Хчеян.

Подозреваемый — 21-летний Арман Джанджугазян, ранее не судим. СК Армении сообщал, что он имеет проблемы с психическим здоровьем, был в марте признан ограниченно вменяемым и негодным к службе в армии.