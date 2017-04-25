«Сегодня ПАСЕ не осознала до конца роль, вес Турции в Совете Европы. К сожалению, анти-турецкие силы сегодня наносят серьезный удар по отношениям Турция-Европа».

Об этом АПА сказал глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов. Выражая отношение к решению ПАСЕ вернуть Турцию в процедуру мониторинга, С.Сеидов сказал, что Турция готова учесть все критические моменты и установить конструктивные отношения: «Однако ПАСЕ, вновь вернув Турцию с посмониторингового этапа под процедуру мониторинга все заявления этой структуры по Турции могут быть оценены фактически как неискренние. Потому что с одной стороны, Турция заявляет о готовности к диалогу, с другой стороны же ПАСЕ вместо конструктивного сотрудничества вводит санкции против Турции. А это означает, что Ассамблеи предпочитает применение санкций сотрудничеству и диалогу. Самое интересное, что санкции применяются не в отношении стран, которые их заслуживают, а в отношении таких стран, как Турция, Азербайджан или Россия. А это ставит под вопрос судьбу самой организации».

С.Сеидов отметил, что эта сессия ПАСЕ началась с большого скандала, который был связан с Педро Аграмунтом: К сожалению мы стали свидетелями того, что в стенах организации, призывающей защищать верховенство закона, закон был грубо нарушен. Потому что в первый же день фактически незаконными способами, не учитывая процедуры была произведена попытка снять с должности председателя ПАСЕ. Это не получилось, однако деструктивные силы нанесли удар и по Совету Европы, и председателю ПАСЕ».

Читайте также: Азербайджан поддержал Турцию в ПАСЕ